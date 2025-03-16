Руне, обыграв Медведева, установил национальное достижение Индиан-Уэллса всех времён

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне установил национальное достижение турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе со времён открытия соревнований в 1976 году. Об этом сообщает OptaAce.

По информации источника, Хольгер стал первым датским теннисистом в истории, дошедшим до финала в мужском одиночном разряде турнира в Индиан-Уэллсе.

Напомним, в рамках полуфинала турнира 21-летний Руне в двух сетах победил российского теннисиста, шестую ракетку мирового рейтинга Даниила Медведева. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4. В финале соревнований датчанин сыграет с британцем Джеком Дрейпером.

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