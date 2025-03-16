Руне, обыграв Медведева, установил национальное достижение Индиан-Уэллса всех времён
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13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне установил национальное достижение турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе со времён открытия соревнований в 1976 году. Об этом сообщает OptaAce.
По информации источника, Хольгер стал первым датским теннисистом в истории, дошедшим до финала в мужском одиночном разряде турнира в Индиан-Уэллсе.
Напомним, в рамках полуфинала турнира 21-летний Руне в двух сетах победил российского теннисиста, шестую ракетку мирового рейтинга Даниила Медведева. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4. В финале соревнований датчанин сыграет с британцем Джеком Дрейпером.
Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 23:40 МСК
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|4
Даниил Медведев
Д. Медведев
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