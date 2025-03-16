Медведев не смог выйти в финал «Мастерса», Овечкин приблизился к Гретцки. Главное к утру
Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал одиночного разряда турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США), проиграв 13-й ракетке рейтинга датчанину Хольгеру Руне, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей в матче регулярки НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс», московский «Локомотив» обыграл «Динамо» в столичном дерби в рамках 21-го тура РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира в Индиан-Уэллсе, уступив Хольгеру Руне.
- Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» уверенно обыграть «Сан-Хосе».
- «Локомотив» одержал победу в столичном дерби с «Динамо» в 21-м туре РПЛ и догнал «Спартак».
- Норрис выиграл гонку Гран-при Австралии, Ферстаппен — второй, Расселл — третий.
- 40-очковый дабл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения в матче с «Вашингтоном».
- Дубль Мбаппе принёс мадридскому «Реалу» победу в матче с «Вильярреалом» в Ла Лиге.
- Овечкин обновил рекорд НХЛ по числу вратарей, которым забивал. Александр забросил Романову.
- Алькарас проиграл Дрейперу в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.
- Роман Долидзе победил Марвина Веттори в реванше в главном бою UFC Fight Night 254.
- Шат-аут Шестёркина и гол+пас Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Коламбус».
- 66 очков Тейтума, Порзингиса и Притчарда помогли «Бостону» обыграть «Бруклин» в НБА.
- «Милан» одержал волевую победу над «Комо» в 29-м туре Серии А.
- Даня Милохин нокаутировал Василе Жосана в четвёртом раунде.
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