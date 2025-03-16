Медведев не смог выйти в финал «Мастерса», Овечкин приблизился к Гретцки. Главное к утру

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал одиночного разряда турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США), проиграв 13-й ракетке рейтинга датчанину Хольгеру Руне, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей в матче регулярки НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс», московский «Локомотив» обыграл «Динамо» в столичном дерби в рамках 21-го тура РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».