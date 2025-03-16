Джек Дрейпер повторил достижение Энди Маррея, обыграв Алькараса в полуфинале Индиан-Уэллса

14-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер стал самым молодым британцем (23 года 83 дня), одержавшим несколько побед подряд в первой пятёрке лучших на одном турнире ATP, опередив Энди Маррея (23 года 92 дня) в Торонто-2010.

На стадии полуфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Дрейпер обыграл третью ракетку рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:1, 0:6, 6:4. Ранее он обыграл четвёртую ракетку мира американца Тейлора Фрица в четвёртом круге. В финале турнира британец сыграет с датским теннисистом 13-й ракеткой мира Хольгером Руне, который в полуфинале переиграл россиянина Даниила Медведева (6).