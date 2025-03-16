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Джек Дрейпер повторил достижение Энди Маррея, обыграв Алькараса в полуфинале Индиан-Уэллса

Джек Дрейпер повторил достижение Энди Маррея, обыграв Алькараса в полуфинале Индиан-Уэллса
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14-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер стал самым молодым британцем (23 года 83 дня), одержавшим несколько побед подряд в первой пятёрке лучших на одном турнире ATP, опередив Энди Маррея (23 года 92 дня) в Торонто-2010.

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
16 марта 2025, воскресенье. 01:45 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		0 6
1 		6 4
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

На стадии полуфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Дрейпер обыграл третью ракетку рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:1, 0:6, 6:4. Ранее он обыграл четвёртую ракетку мира американца Тейлора Фрица в четвёртом круге. В финале турнира британец сыграет с датским теннисистом 13-й ракеткой мира Хольгером Руне, который в полуфинале переиграл россиянина Даниила Медведева (6).

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