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Джек Дрейпер обойдёт Андрея Рублёва в рейтинге ATP после «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Джек Дрейпер обойдёт Андрея Рублёва в рейтинге ATP после «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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14-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер обогнал восьмую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва в лайв-рейтинге ATP. После победы над Карлосом Алькарасом в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе британец занимает восьмое место с результатом 3450 очков. Рублёв опустился на девятую строчку (3440).

Таким образом, с понедельника, 17 марта, Рублёв гарантированно опустится на одну позицию в мировом рейтинге.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Рублёв не смог выйти в третий круг. Во втором круге он проиграл итальянцу Маттео Арнальди со счётом 4:6, 5:7.

Джек Дрейпер в финале турнира сыграет с датским теннисистом 13-й ракеткой мира Хольгером Руне, который в полуфинале переиграл россиянина Даниила Медведева (6).

Календарь "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
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