В финале Индиан-Уэллса впервые на «Мастерсах» встретятся игроки, родившиеся в 2000-х

Финал турнира в Индиан-Уэллсе-2025 станет первым среди «Мастерсов» или турниров «Большого шлема», где встретятся игроки, родившиеся после 2000 года. Это также лишь второй подобный финал после турнира ATP-250 в Аделаиде.

За титул в Индиан-Уэллсе поспорят 13-я ракетка мира 21-летний датский теннисист Хольгер Руне и 14-й номер рейтинга из Великобритании 23-летний Джек Дрейпер.

В полуфинале турнира Руне обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:4. Дрейпер на этой же стадии оказался сильнее испанца Карлоса Алькараса (6:1, 0:6, 6:4).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд составляет $ 13 млн. Действующим победителем соревнований является Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл Даниила Медведева.