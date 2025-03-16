После поражения в полуфинале в Индиан-Уэллсе Медведев потеряет шестую строчку рейтинга ATP

После поражения в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) от 13-й ракетки мира датчанина Хольгера Руне российский теннисист Даниил Медведев потеряет шестую строчку мирового рейтинга. Сейчас в лайв-рейтинге россиянин опустился на седьмое место (3680 очков).

Таким образом, с понедельника, 17 марта, Медведев гарантированно опустится на одну позицию в мировом рейтинге.

Отметим, что в случае, если 14-я ракетка мира британец Джек Дрейпер завоюет титул в Индиан-Уэллсе, Медведев может ещё опуститься в рейтинге и стать восьмым.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 16 марта. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.