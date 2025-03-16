Медведев прокомментировал поражение от Руне, пожаловавшись на условия в Индиан-Уэллсе

Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение (5:7, 4:6) от 13-й ракетки мира датчанина Хольгера Руне в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
— На мой взгляд, на себя ты не очень был похож в этом матче. Ошибаюсь? Нет? Как ты себя ощущал?
— На самом деле, нормально. Пока с командой полностью не обсудили, но, в принципе, согласились, что он хорошо играл. Я всегда говорил, что мне здесь днём играть тяжелее, потому что получается, что я ни вечером, ни днём не могу забить легко на этих медленных кортах этими медленными мячами, а другие днём могут, когда вечером не может никто, и, в принципе, как мне кажется, в этом и была разница. Потому что матч, в принципе, относительно близкий, но он в конце длинных розыгрышей мог ударить сильно и как бы поставить меня в неудобное положение, а я ударить сильно не могу такими мячами, и поэтому, в принципе, вот как раз таки какой там был розыгрыш по 34 удара на 5:4? Вот он и демонстрирует весь матч. У него просто было больше оружий в данных конкретных условиях, поэтому он смог победить, — сказал Медведев в эфире «Больше!».
- 16 марта 2025
-
11:01
-
10:39
-
10:33
-
10:29
-
10:23
-
10:23
-
10:04
-
09:50
-
09:30
-
09:29
-
06:57
-
06:45
-
03:59
-
03:58
-
03:29
-
02:29
-
02:12
-
01:57
-
01:55
-
01:33
-
01:21
-
00:45
-
00:43
-
00:17
- 15 марта 2025
-
23:46
-
23:10
-
22:36
-
22:05
-
21:57
-
21:47
-
21:41
-
21:40
-
20:50
-
19:47
-
19:30