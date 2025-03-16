Медведев прокомментировал поражение от Руне, пожаловавшись на условия в Индиан-Уэллсе

Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение (5:7, 4:6) от 13-й ракетки мира датчанина Хольгера Руне в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

— На мой взгляд, на себя ты не очень был похож в этом матче. Ошибаюсь? Нет? Как ты себя ощущал?

— На самом деле, нормально. Пока с командой полностью не обсудили, но, в принципе, согласились, что он хорошо играл. Я всегда говорил, что мне здесь днём играть тяжелее, потому что получается, что я ни вечером, ни днём не могу забить легко на этих медленных кортах этими медленными мячами, а другие днём могут, когда вечером не может никто, и, в принципе, как мне кажется, в этом и была разница. Потому что матч, в принципе, относительно близкий, но он в конце длинных розыгрышей мог ударить сильно и как бы поставить меня в неудобное положение, а я ударить сильно не могу такими мячами, и поэтому, в принципе, вот как раз таки какой там был розыгрыш по 34 удара на 5:4? Вот он и демонстрирует весь матч. У него просто было больше оружий в данных конкретных условиях, поэтому он смог победить, — сказал Медведев в эфире «Больше!».