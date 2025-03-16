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Даниил Медведев — о поражении от Руне: я сделал всё, что мог, но не получилось

Даниил Медведев — о поражении от Руне: я сделал всё, что мог, но не получилось
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Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, разочарован ли решениями, которые принимал в полуфинальном матче «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США), где он уступил датчанину Хольгеру Руне со счётом 5:7, 4:6.

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 23:40 МСК
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Скажи, ты разочарован решениями, которые принимал в концовке первой партии или в конце самого матча? Было ощущение, что ты мог делать обратный брейк.
— Нет, потому что всё было близко, и брейк-пойнт он хорошо подал, я помню, в первом сете при 4:3. То есть в моментах, когда, может быть, матч бы мог пойти в другую сторону, он хорошо сыграл, в принципе, провёл хороший матч. Я же старался использовать моменты, где он ошибался. Но я чуть больше ошибался, опять же, сегодня было жарче, мячи больше как бы летают, то есть ими тяжелее просто попасть в корт и подавать чуть тяжелее было, поэтому лично я сделал всё, что мог, не получилось, — сказал Медведев в эфире «Больше!».

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