Даниил Медведев — о поражении от Руне: я сделал всё, что мог, но не получилось

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, разочарован ли решениями, которые принимал в полуфинальном матче «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США), где он уступил датчанину Хольгеру Руне со счётом 5:7, 4:6.

— Скажи, ты разочарован решениями, которые принимал в концовке первой партии или в конце самого матча? Было ощущение, что ты мог делать обратный брейк.

— Нет, потому что всё было близко, и брейк-пойнт он хорошо подал, я помню, в первом сете при 4:3. То есть в моментах, когда, может быть, матч бы мог пойти в другую сторону, он хорошо сыграл, в принципе, провёл хороший матч. Я же старался использовать моменты, где он ошибался. Но я чуть больше ошибался, опять же, сегодня было жарче, мячи больше как бы летают, то есть ими тяжелее просто попасть в корт и подавать чуть тяжелее было, поэтому лично я сделал всё, что мог, не получилось, — сказал Медведев в эфире «Больше!».