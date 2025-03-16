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Алькарас — о двойном отскоке в матче с Дрейпером: этот момент никак не повлиял на мою игру

Алькарас — о двойном отскоке в матче с Дрейпером: этот момент никак не повлиял на мою игру
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Обладатель четырёх титулов «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением о том, повлиял ли на результат матча с Джеком Дрейпером двойной отскок, который долго рассматривался с помощью видеоповтора.

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
16 марта 2025, воскресенье. 01:45 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		0 6
1 		6 4
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

— Могу спросить вас о решении в третьем сете по поводу двойного отскока? На самом деле, я изначально не заметил его. Я посмотрел его на видео после. Это вас удивило? Это как-то сбило с толку? Долгое обсуждение, которое было связано с этим.
— Ну, не совсем. Я не видел, был ли один отскок или два в начале. Поэтому я просто ждал повтор. И после, знаете, со вторым повтором, это было в середине розыгрыша или после того, как я ударил мяч, так что я не был уверен. Я не слышал, когда бил по мячу, но не был уверен, чтобы что-то сказать.

И, знаете, ожидание повторов мяча меня совсем не беспокоило. Для меня это было нормально. Так что всё, что я могу сказать — Джек пришёл и сыграл намного лучше меня. Знаете, этот момент никак не повлиял на мою игру, — приводит слова Алькараса пресс-служба турнира.

Напомним, британский теннисист Джек Дрейпер вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии полуфинала он обыграл Карлоса Алькараса со счётом 6:1, 0:6, 6:4.

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