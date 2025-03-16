Даниил Медведев: пока не поменяют мячи или корты, у меня нет любимых турниров

Чемпион US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлением от выступления на турнире в Индиан-Уэллсе (США), где он дошёл до полуфинала.
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— Какое послевкусие у тебя осталось от Индиан-Уэллса? С одной стороны, классный полуфинал, причём не на любимом твоём турнире, скажем так, не на самом удобном.
— 100% хорошее. У меня, на самом деле, любимых, удобных турниров особо нет, пока не поменяются мячи или корты. Я не знаю, от чего там зависит, от кортов или от мячей. То есть делаю свой максимум. Иногда этот максимум как бы ниже моих возможностей. Тогда я расстроен. Здесь, в каком-то смысле, на грунтовом корте я вышел в полуфинал. В принципе, мог и получше добыть результат. Но это как бы хороший итог. То есть будь это четыре года назад, я был бы недоволен. Но для того, в каких условиях я играю, это отличный результат. Надеюсь, что будет лучше в Майами, кстати, один из немногих турниров, где ещё можно что-то там забить, — сказал Медведев в эфире «Больше!».
Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира в Индиан-Уэллсе, проиграв датчанину Хольгеру Руне со счётом 5:7, 4:6.
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