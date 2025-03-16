Даниил Медведев назвал свою цель на сезон после поражения в полуфинале Индиан-Уэллса

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев назвал свою цель на сезон после поражения в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

— Какая твоя основная теннисная цель сейчас? Что ты хочешь от себя самого?

— Как раз таки делать то, что я смог сделать тут, в Индиан-Уэллсе, показывать свой максимум, точнее, я стараюсь всегда его делать, просто иногда не показываю. Тут я считаю, что за весь турнир я реально играл как надо, даже, скажем так, решения принимал как надо, но где-то они работают, где-то нет. Такая у меня цель. И я в течение этого сезона пока мог её делать больше и больше, то есть с каждым турниром я её делал всё лучше и лучше. Поэтому продолжать в том же духе, остался последний хардовый турнир перед грунтом, попробовать там сыграть ещё лучше, — сказал Медведев в эфире «Больше!».

Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира в Индиан-Уэллсе, проиграв датчанину Хольгеру Руне со счётом 5:7, 4:6.