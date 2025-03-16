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Тарпищев объяснил успешность тандема Мирры Андреевой с её тренером Кончитой Мартинес

Тарпищев объяснил успешность тандема Мирры Андреевой с её тренером Кончитой Мартинес
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о сотрудничестве российской теннисистки Мирры Андреевой и испанского тренера Кончиты Мартинес.

«Есть такой принцип – если игрок идёт к тренеру, то работа будет. Мне что нравится – Андреева идёт к тренеру. У них хороший дружеский альянс с высокой степенью работы. Они не устали друг от друга. Все конфликты, разногласия возникают из-за двух факторов: либо очень долго друг с другом работают, либо один давит другого. В данном случае этого нет, поэтому у них всё хорошо», – приводит слова Тарпищева «РИА Новости».

С бывшей испанской теннисисткой Кончитой Мартинес Андреева начала работать в апреле 2024 года.

17 марта Мирра Андреева сыграет в финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

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