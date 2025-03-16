Медведев — единственный в топ-30, кто не выходил в финал ATP за последние 52 недели

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев стал единственным игроком из топ-30 мирового рейтинга, кто не выходил в финал турниров ATP за последние 52 недели.

Россиянин в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) уступил датчанину Хольгеру Руне со счётом 5:7, 4:6. Последний раз Медведев играл в финале год назад в Индиан-Уэллсе. Тогда он уступил испанцу Карлосу Алькарасу (6:7 (5:7), 1:6).

Напомним, Даниил Медведев в 2024 году завершил сезон без титулов впервые с 2017 года.

По итогам турнира в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев гарантированно опустится на одну позицию в мировом рейтинге. В случае, если британец Джек Дрейпер завоюет титул в Индиан-Уэллсе, Медведев может ещё опуститься в рейтинге и стать восьмым.