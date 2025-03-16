Руне и Дрейпер — третьи финалисты «Мастерса» в Индиан-Уэллсе не из топ-10 с 1990 года

Финальный матч в Индиан-Уэллсе станет третьим в Индиан-Уэллсе (США) между двумя игроками, которые не входят в топ-10 рейтинга ATP c момента появления формата «Мастерса» в 1990 году. В матче за титул сыграют 13-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне и 14-я ракетка мира британец Джек Дрейпер.
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Первые два подобных финала провели россиянин Андрей Чесноков и американец Майкл Чанг в 1992 году и британец Кэмерон Норри и грузин Николоз Басилашвили в 2021 году.
В полуфинале турнира Руне обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:4. Дрейпер на этой же стадии оказался сильнее испанца Карлоса Алькараса (6:1, 0:6, 6:4).
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд составляет $ 13 млн. Действующим победителем соревнований является Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл Даниила Медведева.
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