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Руне и Дрейпер — третьи финалисты «Мастерса» в Индиан-Уэллсе не из топ-10 с 1990 года

Руне и Дрейпер — третьи финалисты «Мастерса» в Индиан-Уэллсе не из топ-10 с 1990 года
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Финальный матч в Индиан-Уэллсе станет третьим в Индиан-Уэллсе (США) между двумя игроками, которые не входят в топ-10 рейтинга ATP c момента появления формата «Мастерса» в 1990 году. В матче за титул сыграют 13-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне и 14-я ракетка мира британец Джек Дрейпер.

Индиан-Уэллс (м). Финал
17 марта 2025, понедельник. 00:00 МСК
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Не начался
1 2 3
         
         
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

Первые два подобных финала провели россиянин Андрей Чесноков и американец Майкл Чанг в 1992 году и британец Кэмерон Норри и грузин Николоз Басилашвили в 2021 году.

В полуфинале турнира Руне обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:4. Дрейпер на этой же стадии оказался сильнее испанца Карлоса Алькараса (6:1, 0:6, 6:4).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд составляет $ 13 млн. Действующим победителем соревнований является Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл Даниила Медведева.

Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
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