«Самое большое разочарование». Алькарас — о поражении в полуфинале Индиан-Уэллса

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что он не столько расстроен тем, что не выиграл третий подряд титул в Индиан-Уэллсе, сколько тем, что не смог справиться с нервами.

— Когда вы сказали, что расстроены собой и очень разочарованы этим результатом, это потому, что вы пытались выиграть третий турнир подряд? Почему вы больше расстроены этим результатом? И ещё,

Как вы думаете, сколько времени вам понадобится, чтобы просто забыть об этом и жить дальше?

— Конечно, хотел выиграть третий матч подряд, но я имею в виду, что не могу претендовать на победу в каждом матче. Не так сильно расстроился из-за того, что не выиграл третий трофей подряд. Расстроен из-за себя, из-за того, как я подошёл к матчу, как чувствовал себя в течение всего дня, что не мог успокоиться.

Для меня это самое большое разочарование, которое испытываю сейчас, потому что, наверное, это один из худших сетов за всю мою карьеру, первый сет. Это значит, как я нервничал, знаете, перед матчем и в течение всего дня. Так что для меня это действительно разочарование. Как много нужно сделать, чтобы расстроиться? Не слишком много. Потому что я считаю себя человеком, который учится на неудачах, на поражениях. В последний раз, когда проиграл здесь в полуфинале, в конце концов выиграл в Майами. Извлеку уроки из

этого матча, и выложусь по максимуму в Майами, — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, Карлос Алькарас в полуфинале «Матсерса» в Индиан-Уэллсе уступил британцу Джеку Дрейперу со счётом 1:6, 6:0, 4:6. Испанец является действующим чемпионом соревнований.