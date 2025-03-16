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Тарпищев — об игре Мирры Андреевой: опыта, конечно, ещё немножко не хватает

Тарпищев — об игре Мирры Андреевой: опыта, конечно, ещё немножко не хватает
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о том, что Мирра Андреева достигла класса игры, который позволяет ей одерживать победы подряд над сильнейшими соперницами.

«Мирру надо похвалить, потому что она набрала тот потенциал стабильности, который позволяет ей играть с любой соперницей. Улучшила подачу. Особенно в последних двух матчах было показательно то, что она имела преимущество как на первой, так и на второй подаче. Улучшилось восстановление после матчей. То есть она приобрела те качества, которых еще полгода назад не хватало, и превратила свой теннис из девичье-молодежного во вполне взрослый.

Опыта, конечно, еще немножко не хватает, но факт в том, что она способна выигрывать и показывать стабильные высокие результаты. То, что на одном турнире серии WTA-1000 она в таком возрасте одержала победу, а на другом дошла до финала, — результат выше крыши. По классу игры Андреева на сегодня уже созрела обыгрывать подряд первых игроков мира», — приводит слова Тарпищева РИА Новости.

17 марта Андреева сыграет в финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) с первой ракеткой мира белорусской Ариной Соболенко. В полуфинале россиянка победила вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек.

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