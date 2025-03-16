Петрова: хочется, чтобы Андреева стала новой звездой по типу Марии Шараповой

Бронзовый призёр Олимпийских игр, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова высказалась о результатах 11-й ракетки мира 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой, которая вышла в финал турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

«Я не вижу у Андреевой потолка, ей есть куда расти и развиваться. Мирра со своей командой делает всё правильно и грамотно. Думаю, будет хороший и интересный сезон. Хочется, чтобы она стала новой звездой по типу Марии Шараповой. У Мирры есть всё, она подходит под эти стандарты. Вряд ли Андреева играет выше головы, потому что она показывает стабильную игру в каждом матче. Она всех переигрывает своей молодостью и упорством. Чтобы сохранить такую форму, Мирре надо грамотно распределять турниры, делать тренировочные блоки и давать организму восстановиться. Самое главное — не переборщить с большим количеством соревнований», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В финале Индиан-Уэллса Мирра Андреева сыграет с первой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко. Ранее Андреева выиграла «тысячник» в Дубае.