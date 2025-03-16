Дрейпер — о предстоящем финальном матче против Руне: я с нетерпением жду завтрашнего дня
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Британский теннисист Джек Дрейпер поделился мнением о предстоящем финальном матче против датчанина Хольгера Рунена на турнире в Индиан-Уэллсе (США).
Индиан-Уэллс (м). Финал
17 марта 2025, понедельник. 00:00 МСК
Хольгер Руне
Х. Руне
Не начался
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Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
«Я пережил много трудностей в последние годы из-за травм и усердно работал, чтобы вернуться на достойный уровень. Это была моя цель в конце прошлого года: достичь стабильности и выйти на уровень, где смогу конкурировать с лучшими в мире на крупных турнирах. Эта победа имеет для меня большое значение. Я с нетерпением жду завтрашнего дня. Моя энергия уже сосредоточена на том, что мне нужно сделать, чтобы иметь шанс выиграть турнир завтра», — приводит слова Дрейпера Punto de Break.
На стадии полуфинала он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:1, 0:6, 6:4.
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