Дрейпер — о предстоящем финальном матче против Руне: я с нетерпением жду завтрашнего дня

Британский теннисист Джек Дрейпер поделился мнением о предстоящем финальном матче против датчанина Хольгера Рунена на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

«Я пережил много трудностей в последние годы из-за травм и усердно работал, чтобы вернуться на достойный уровень. Это была моя цель в конце прошлого года: достичь стабильности и выйти на уровень, где смогу конкурировать с лучшими в мире на крупных турнирах. Эта победа имеет для меня большое значение. Я с нетерпением жду завтрашнего дня. Моя энергия уже сосредоточена на том, что мне нужно сделать, чтобы иметь шанс выиграть турнир завтра», — приводит слова Дрейпера Punto de Break.

На стадии полуфинала он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:1, 0:6, 6:4.