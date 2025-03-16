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Дрейпер — о победе над Алькарасом в Индиан-Уэллсе: я очень горжусь своим достижением

Дрейпер — о победе над Алькарасом в Индиан-Уэллсе: я очень горжусь своим достижением
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Британский теннисист Джек Дрейпер поделился мнением о победе в полуфинальном матче над третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
16 марта 2025, воскресенье. 01:45 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		0 6
1 		6 4
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Победить Карлоса на этом турнире, на этом этапе, на этом корте — это невероятно. Я смотрел, как лучшие играют на этом корте по телевизору, и это здорово. Мой разум уже занят завтрашним днем, так как у меня есть еще один матч, но я очень горжусь своим достижением», — приводит слова Дрейпера Punto de Break.

На стадии полуфинала Джек Дрейпер обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:1, 0:6, 6:4. В финале турнира Дрейпер сыграет против датчанина Хольгера Руне.

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