Дрейпер — о победе над Алькарасом в Индиан-Уэллсе: я очень горжусь своим достижением

Британский теннисист Джек Дрейпер поделился мнением о победе в полуфинальном матче над третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

«Победить Карлоса на этом турнире, на этом этапе, на этом корте — это невероятно. Я смотрел, как лучшие играют на этом корте по телевизору, и это здорово. Мой разум уже занят завтрашним днем, так как у меня есть еще один матч, но я очень горжусь своим достижением», — приводит слова Дрейпера Punto de Break.

На стадии полуфинала Джек Дрейпер обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:1, 0:6, 6:4. В финале турнира Дрейпер сыграет против датчанина Хольгера Руне.