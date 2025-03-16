Соболенко — Андреева: история противостояния в преддверии финала в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 16 марта, на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) состоится финальный матч, в котором встретятся 11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.
|1
|2
|3
|
|
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей противостояния Арины Соболенко и Мирры Андреевой:
Счёт личных встреч 4-1 в пользу Соболенко. Она выиграла у Андреевой на грунте Мадрида в 2023 и 2024 году, а также на харде в Брисбене-2025 и на Australian Open — 2025 — все эти матчи завершились в двух сетах. Мирра же победила в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.
Матч в Мировой теннисной лиге, который состоялся в декабре 2023-го, где Соболенко выиграла со счётом 6:2, в зачёт личных встреч не идёт, так как это выставочный турнир с урезанным форматом.
- 16 марта 2025
-
16:13
-
16:00
-
14:00
-
12:55
-
12:33
-
12:26
-
12:20
-
12:10
-
11:59
-
11:41
-
11:30
-
11:01
-
10:39
-
10:33
-
10:29
-
10:23
-
10:23
-
10:04
-
09:50
-
09:30
-
09:29
-
06:57
-
06:45
-
03:59
-
03:58
-
03:29
-
02:29
-
02:12
-
01:57
-
01:55
-
01:33
-
01:21
-
00:45
-
00:43
-
00:17