Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко — Андреева: история противостояния в преддверии финала в Индиан-Уэллсе

Соболенко — Андреева: история противостояния в преддверии финала в Индиан-Уэллсе
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 марта, на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) состоится финальный матч, в котором встретятся 11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Индиан-Уэллс (ж). Финал
16 марта 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей противостояния Арины Соболенко и Мирры Андреевой:

Счёт личных встреч 4-1 в пользу Соболенко. Она выиграла у Андреевой на грунте Мадрида в 2023 и 2024 году, а также на харде в Брисбене-2025 и на Australian Open — 2025 — все эти матчи завершились в двух сетах. Мирра же победила в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Матч в Мировой теннисной лиге, который состоялся в декабре 2023-го, где Соболенко выиграла со счётом 6:2, в зачёт личных встреч не идёт, так как это выставочный турнир с урезанным форматом.

Материалы по теме
Арина Соболенко — Мирра Андреева: во сколько начало, где смотреть финал в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android