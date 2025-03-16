Соболенко — Андреева: история противостояния в преддверии финала в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 16 марта, на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) состоится финальный матч, в котором встретятся 11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей противостояния Арины Соболенко и Мирры Андреевой:

Счёт личных встреч 4-1 в пользу Соболенко. Она выиграла у Андреевой на грунте Мадрида в 2023 и 2024 году, а также на харде в Брисбене-2025 и на Australian Open — 2025 — все эти матчи завершились в двух сетах. Мирра же победила в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Матч в Мировой теннисной лиге, который состоялся в декабре 2023-го, где Соболенко выиграла со счётом 6:2, в зачёт личных встреч не идёт, так как это выставочный турнир с урезанным форматом.