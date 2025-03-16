Арина Соболенко — Мирра Андреева: текстовая онлайн-трансляция финала в Индиан-Уэллсе
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Сегодня, 16 марта, на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) состоится финальный матч, в котором встретятся 11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Индиан-Уэллс (ж). Финал
16 марта 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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Мирра Андреева
М. Андреева
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Мирра Андреева, который начнётся не ранее 21:00 мск.
Мирра Андреева вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе, в полуфинале обыграв польку Игу Швёнтек со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. Соболенко обыграла американку Мэдисон Киз в двух сетах со счётом 6:0, 6:1. Счёт личных встреч Соболенко и Андреевой — 4-1 в пользу белорусской теннисистки.
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