Хольгер Руне — Джек Дрейпер: во сколько начало, где смотреть финал в Индиан-Уэллсе

17 марта на турнире в Индиан-Уэллсе (США) состоится финальный матч, в котором встретятся 12-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне и 13-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер. Встреча начнётся не ранее 00:00 мск.

Следить за матчами турнира в Индиан-Уэллсе можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России официальные трансляции турниров ATP доступны у BetBoom.

Напомним, Джек Дрейпер в полуфинале обыграл третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:1, 0:6, 6:4. Хольгер Руне в 1/2 финала обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:4.