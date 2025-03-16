Хольгер Руне — Джек Дрейпер: во сколько начало, где смотреть финал в Индиан-Уэллсе
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17 марта на турнире в Индиан-Уэллсе (США) состоится финальный матч, в котором встретятся 12-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне и 13-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер. Встреча начнётся не ранее 00:00 мск.
Индиан-Уэллс (м). Финал
17 марта 2025, понедельник. 00:00 МСК
Хольгер Руне
Х. Руне
Не начался
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Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Следить за матчами турнира в Индиан-Уэллсе можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России официальные трансляции турниров ATP доступны у BetBoom.
Напомним, Джек Дрейпер в полуфинале обыграл третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:1, 0:6, 6:4. Хольгер Руне в 1/2 финала обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:4.
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