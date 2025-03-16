Руне — Дрейпер: история противостояния в преддверии финала в Индиан-Уэллсе

17 марта на турнире в Индиан-Уэллсе (США) состоится финальный матч, в котором встретятся 12-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне и 13-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей противостояния Хольгер Руне — Джек Дрейпер:

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Хольгера Руне. Он обыграл Джека Дрейпера на хардовом турнире в Цинциннати в 2024 году. Тогда четвертьфинальный матч завершился в двух сетах со счётом 6:4, 6:2 в пользу датчанина.

Напомним, Дрейпер в полуфинале обыграл третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:1, 0:6, 6:4. Руне в 1/2 финала обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:4.