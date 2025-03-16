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Руне — Дрейпер: история противостояния в преддверии финала в Индиан-Уэллсе

Руне — Дрейпер: история противостояния в преддверии финала в Индиан-Уэллсе
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17 марта на турнире в Индиан-Уэллсе (США) состоится финальный матч, в котором встретятся 12-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне и 13-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер.

Индиан-Уэллс (м). Финал
17 марта 2025, понедельник. 00:00 МСК
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Не начался
1 2 3
         
         
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей противостояния Хольгер Руне — Джек Дрейпер:

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Хольгера Руне. Он обыграл Джека Дрейпера на хардовом турнире в Цинциннати в 2024 году. Тогда четвертьфинальный матч завершился в двух сетах со счётом 6:4, 6:2 в пользу датчанина.

Напомним, Дрейпер в полуфинале обыграл третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:1, 0:6, 6:4. Руне в 1/2 финала обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:4.

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