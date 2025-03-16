Руне — четвёртый игрок, родившийся в 2000-х, кто одержал 150 побед в карьере на уровне ATP

13-я ракетка мира 21-летний датский теннисист Хольгер Руне стал четвёртым игроком, родившимся в 2000-х, кто одержал 150 и более побед в ATP-туре. Лидером по этому показателю является первая ракетка мира 23-летний итальянец Янник Синнер (270).

Игроки, родившиеся в 2000-х годах, одержавшие 150 и более побед в карьере на уровне ATP:

Янник Синнер (Италия) — 270 побед.

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 231.

Карлос Алькарас (Испания) — 224.

Хольгер Руне (Дания) — 150.

Хольгер Руне вышел в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. В 1/2 финала он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:4. За титул датчанин поспорит с британцем Джеком Дрейпером.