«Не могу дождаться реванша!» Алькарас — Дрейперу после матча 1/2 финала в Индиан-Уэллсе

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на пост в социальных сетях, который выложил 14-я ракетка мира британец Джек Дрейпер после победа над испанцем в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

«Огромный респект Карлосу Алькарасу. Жду ещё многих битв!!» — написал Дрейпер в социальных сетях.

«Не могу дождаться реванша! Удачи в финале!» — отреагировал Алькарас в комментариях.

Напомним, матч Карлоса Алькараса и Джека Дрейпера завершился со счётом 6:1, 0:6, 6:4 в пользу британца. В финале он встретится с 13-й ракеткой мира датчанином Хольгером Руне.

Соревнования в Индиан-Уэллсе завершатся 16 марта. Карлос Алькарас — действующий чемпион турнира.