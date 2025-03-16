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«Не могу дождаться реванша!» Алькарас — Дрейперу после матча 1/2 финала в Индиан-Уэллсе

«Не могу дождаться реванша!» Алькарас — Дрейперу после матча 1/2 финала в Индиан-Уэллсе
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на пост в социальных сетях, который выложил 14-я ракетка мира британец Джек Дрейпер после победа над испанцем в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
16 марта 2025, воскресенье. 01:45 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		0 6
1 		6 4
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Огромный респект Карлосу Алькарасу. Жду ещё многих битв!!» — написал Дрейпер в социальных сетях.

«Не могу дождаться реванша! Удачи в финале!» — отреагировал Алькарас в комментариях.

Напомним, матч Карлоса Алькараса и Джека Дрейпера завершился со счётом 6:1, 0:6, 6:4 в пользу британца. В финале он встретится с 13-й ракеткой мира датчанином Хольгером Руне.

Соревнования в Индиан-Уэллсе завершатся 16 марта. Карлос Алькарас — действующий чемпион турнира.

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