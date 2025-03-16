Кузнецова оценила шансы Мирры Андреевой на победу в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова оценила шансы Мирры Андреевой на победу в финале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

— Как оцениваешь шансы Мирры?

— Конечно, фаворит всё равно Арина, но Мирре нечего терять. Она может выйти на корт свободной, играть без давления, и я жду действительно классного матча. Просто хочется увидеть хорошую, красивую игру. Ну и, конечно, я буду болеть за Мирру, — приводит слова теннисистки телеграм-канал «Лучший теннисный подкаст».

За титул Андреева сразится с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.