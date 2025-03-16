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Кузнецова оценила, сможет ли Мирра Андреева стать первой ракеткой мира

Кузнецова оценила, сможет ли Мирра Андреева стать первой ракеткой мира
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Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась мнением о том, сможет ли Мирра Андреева стать первой ракеткой мира в будущем.

— У неё уже серьёзные достижения в таком молодом возрасте. Как думаешь, сможет ли она стать первой ракеткой мира?
— Сложно сказать. Конечно, мы все верим, надеемся, поддерживаем её. Но ей ещё нужно прибавлять. В чём именно? Да, наверное, во всём. Но ей всего 17, она ещё растёт. Когда я сравниваю себя с ней в этом возрасте, понимаю, что новое поколение гораздо мудрее, осознаннее, чем мы были в 17 лет. Я, например, выиграла US Open только в 19. Сейчас молодёжь развивается быстрее, — приводит слова теннисистки телеграм-канал «Лучший теннисный подкаст».

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