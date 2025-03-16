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Кузнецова: Кончита Мартинес очень подходит Мирре Андреевой. Она невероятный тренер

Кузнецова: Кончита Мартинес очень подходит Мирре Андреевой. Она невероятный тренер
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Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась мнением о работе Мирры Андреевой с испанским тренером Кончитой Мартинес.

— Как оцениваешь её сотрудничество с Кончитой Мартинес?
— Мне очень нравится, что Мирра работает с Кончитой. Я вижу, над чем они трудятся, и это очень заметно. Особенно работа ног. Я сама делала эти упражнения, поэтому понимаю, как это влияет на игру. Видно, как Мирра теперь подходит к мячу, как двигается. Она очень лёгкая, хорошо сдерживает мощные удары.

Кончита ей очень подходит. Она невероятный тренер, спокойный, лаконичный, но при этом даёт правильные установки. Дай бог, чтобы они продолжали работать вместе. У Мирры ещё столько аспектов игры, где можно прибавить, а она уже в десятке мира. Так что только вперёд, только работать. И, конечно же, удачи! — приводит слова теннисистки телеграм-канал «Лучший теннисный подкаст».

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