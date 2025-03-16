«Я плохо себя чувствовал». Алькарас — о состоянии в проигранном полуфинале Индиан-Уэллса
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал своё поражение в полуфинальном матче на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе от британца Джека Дрейпера.
Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
16 марта 2025, воскресенье. 01:45 МСК
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 1
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Сегодня у меня был довольно тяжёлый день. Я плохо тренировался, плохо себя чувствовал на корте. Даже во время разминки я делал много ошибок, не чувствовал свои удары. Поэтому я очень долго разговаривал с Хуаном Карлосом (Ферреро), потому что я был немного зол из-за того, как тренировался. Я не подошёл к матчу наилучшим образом. Я нервничал весь день, во время предматчевой тренировки, и это сказалось на мне на корте», — приводит слова Алькараса Punto de Break.
Комментарии
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