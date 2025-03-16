Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я плохо себя чувствовал». Алькарас — о состоянии в проигранном полуфинале Индиан-Уэллса

«Я плохо себя чувствовал». Алькарас — о состоянии в проигранном полуфинале Индиан-Уэллса
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал своё поражение в полуфинальном матче на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе от британца Джека Дрейпера.

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
16 марта 2025, воскресенье. 01:45 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		0 6
1 		6 4
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Сегодня у меня был довольно тяжёлый день. Я плохо тренировался, плохо себя чувствовал на корте. Даже во время разминки я делал много ошибок, не чувствовал свои удары. Поэтому я очень долго разговаривал с Хуаном Карлосом (Ферреро), потому что я был немного зол из-за того, как тренировался. Я не подошёл к матчу наилучшим образом. Я нервничал весь день, во время предматчевой тренировки, и это сказалось на мне на корте», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Материалы по теме
«Самое большое разочарование». Алькарас — о поражении в полуфинале Индиан-Уэллса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android