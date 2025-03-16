«Он сильный соперник». Руне — об игре Медведева в полуфинале Индиан-Уэллса

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал победу над российским спортсменом, шестой ракеткой мирового рейтинга Даниилом Медведевым. Встреча проходила в рамках полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) и завершилась со счётом 7:5, 6:4.

«Всё имело значение. Главное, что я нашёл правильную стратегию в конце первого сета, а затем продолжил в том же духе во втором. Он сильный соперник, но я правильно играл и оставался собранным, когда это было необходимо», – сказал Руне в эфире «Больше!».

В финальной игре «Мастерса» Руне сыграет с 14-й ракеткой мира британцем Джеком Дрейпером.