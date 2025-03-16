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«Он сильный соперник». Руне — об игре Медведева в полуфинале Индиан-Уэллса

«Он сильный соперник». Руне — об игре Медведева в полуфинале Индиан-Уэллса
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13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал победу над российским спортсменом, шестой ракеткой мирового рейтинга Даниилом Медведевым. Встреча проходила в рамках полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) и завершилась со счётом 7:5, 6:4.

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 23:40 МСК
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Всё имело значение. Главное, что я нашёл правильную стратегию в конце первого сета, а затем продолжил в том же духе во втором. Он сильный соперник, но я правильно играл и оставался собранным, когда это было необходимо», – сказал Руне в эфире «Больше!».

В финальной игре «Мастерса» Руне сыграет с 14-й ракеткой мира британцем Джеком Дрейпером.

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