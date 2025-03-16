«Он сильный соперник». Руне — об игре Медведева в полуфинале Индиан-Уэллса
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13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал победу над российским спортсменом, шестой ракеткой мирового рейтинга Даниилом Медведевым. Встреча проходила в рамках полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) и завершилась со счётом 7:5, 6:4.
Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 23:40 МСК
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
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|4
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Всё имело значение. Главное, что я нашёл правильную стратегию в конце первого сета, а затем продолжил в том же духе во втором. Он сильный соперник, но я правильно играл и оставался собранным, когда это было необходимо», – сказал Руне в эфире «Больше!».
В финальной игре «Мастерса» Руне сыграет с 14-й ракеткой мира британцем Джеком Дрейпером.
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