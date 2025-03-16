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Кузнецова — о работе Андреевой с психологом: на высоком уровне это просто необходимо

Кузнецова — о работе Андреевой с психологом: на высоком уровне это просто необходимо
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Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась мнением о работе Мирры Андреевой с психологом.

— Мирра работает с психологом. Насколько это важно?
— Очень здорово, что она работает с психологом. На высоком уровне это просто необходимо. Мне нравится, что она старается развиваться во всех аспектах — не только в теннисном плане, но и в психологическом. Мы знаем, что ментальная составляющая в спорте играет огромную роль, — приводит слова теннисистки телеграм-канал «Лучший теннисный подкаст».

В финальном матче турнира в Индиан-Уэллсе (США) встретятся 11-я ракетка мирового рейтинга Мирра Андреева и первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.

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