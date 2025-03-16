Бублик предложил подраться Корентену Муте после матча челленджера в Финиксе

82-й номер мирового рейтинга представитель Казахстана Александр Бублик предложил подраться французскому теннисисту Корентену Муте после четвертьфинального матча турнира категории «челленджер» в Финиксе. Причиной стала перепалка спортсменов во время игры.

«Ты хочешь подраться? Давай, пойдём», — сказал Бублик после матча с французским теннисистом.

Муте проигнорировал высказывания Александра. Ранее, во время матча, французский теннисист сказал Бублику, что не готов к приёму его подачи. Представитель Казахстана заявил, что ему «плевать».

Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:6, 7:5 в пользу Бублика. В полуфинале Александр обыграл Нуну Боржеша, который два года не проигрывал на кортах Финикса.