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Дрейпер об ощущениях перед матчем с Алькарасом: я всегда боюсь проиграть такому сопернику

Дрейпер об ощущениях перед матчем с Алькарасом: я всегда боюсь проиграть такому сопернику
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Британский теннисист Джек Дрейпер рассказал о том, какие ощущения испытывал перед матчем в полуфинале с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
16 марта 2025, воскресенье. 01:45 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		0 6
1 		6 4
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Перед тем как сыграть против него, у меня тоже были сомнения. На этом уровне я всегда боюсь проиграть такому сопернику, и я думаю, что это даёт мне большое конкурентное преимущество, потому что я знаю, насколько хорошо они играют. Особенно когда играешь против лучших, вера в себя имеет решающее значение. Я уверен, что многие выходят на корт, думая, что не могут победить этих игроков.

Я наблюдал за игрой Карлоса всю неделю и думал, что он играет невероятно, но я верил, что смогу хотя бы создать ему проблемы. В начале матча я заметил, что он был не в форме и допускал много ошибок. Это было безумие. Я воспринимаю это как комплимент, что он нервничал из-за меня», — приводит слова Дрейпера Punto de Break.

На стадии полуфинала Джек Дрейпер обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:1, 0:6, 6:4. В финале турнира Дрейпер сыграет против датчанина Хольгера Руне.

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