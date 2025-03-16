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Беккер — о новом поколении в теннисе: не стоит недооценивать 17-летних игроков

Беккер — о новом поколении в теннисе: не стоит недооценивать 17-летних игроков
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Чемпион шести турниров «Большого шлема» бывший немецкий теннисист Борис Беккер оценил высокие достижения молодых теннисистов на проходящих на этой неделе турнирах.

«Не стоит недооценивать 17-летних игроков», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 17-летняя Мирра Андреева вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), а 557-я ракетка мира итальянец Федерико Чина пробился в финал хардового турнира серии «челленджер» в Херсониссосе (Греция), обыграв серебряного призёра Олимпиады-2020 в миксте, полуфиналиста Australian Open – 2021 россиянина Аслана Карацева. Чина одержал девятую победу подряд.

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