Беккер — о новом поколении в теннисе: не стоит недооценивать 17-летних игроков

Чемпион шести турниров «Большого шлема» бывший немецкий теннисист Борис Беккер оценил высокие достижения молодых теннисистов на проходящих на этой неделе турнирах.

«Не стоит недооценивать 17-летних игроков», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 17-летняя Мирра Андреева вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), а 557-я ракетка мира итальянец Федерико Чина пробился в финал хардового турнира серии «челленджер» в Херсониссосе (Греция), обыграв серебряного призёра Олимпиады-2020 в миксте, полуфиналиста Australian Open – 2021 россиянина Аслана Карацева. Чина одержал девятую победу подряд.