Джек Дрейпер повторил достижение Надаля и Маррея, обыграв Алькараса в Индиан-Уэллсе

14-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер стал лишь третьим игроком, которому удалось обыграть четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США). В этом году Дрейпер победил Алькараса в полуфинале со счётом 6:1, 0:6, 6:4.

В 2021-м Алькарас проиграл во втором круге соотечественнику Дрейпера трёхкратному чемпиону «Шлемов» Энди Маррею. В 2022-м Карлос потерпел поражение от своего соотечественника 22-кратного победителя мэйджоров Рафаэля Надаля. В 2023 и 2024 годах Алькарас выигрывал титулы.

В финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Джек Дрейпер сыграет с датчанином Хольгером Руне.