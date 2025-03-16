Джек Дрейпер повторил достижение Надаля и Маррея, обыграв Алькараса в Индиан-Уэллсе
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14-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер стал лишь третьим игроком, которому удалось обыграть четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США). В этом году Дрейпер победил Алькараса в полуфинале со счётом 6:1, 0:6, 6:4.
Индиан-Уэллс (м). Финал
17 марта 2025, понедельник. 00:00 МСК
Хольгер Руне
Х. Руне
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Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
В 2021-м Алькарас проиграл во втором круге соотечественнику Дрейпера трёхкратному чемпиону «Шлемов» Энди Маррею. В 2022-м Карлос потерпел поражение от своего соотечественника 22-кратного победителя мэйджоров Рафаэля Надаля. В 2023 и 2024 годах Алькарас выигрывал титулы.
В финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Джек Дрейпер сыграет с датчанином Хольгером Руне.
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