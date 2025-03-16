«Это национализм». Журова — о словах премьера Польши после победы Андреевой над Швёнтек

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова отреагировала на слова премьер-министра Польши Дональда Туска, который заявил, что недоволен поражением второй ракетки мира Иги Швёнтек в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Польская теннисистка проиграла 17-летней россиянке Мирре Андреевой со счётом 6:7, 6:1, 3:6.

«Понятно, что человеку не нравится, когда спортсмена из его страны обыгрывают, тут ничего не сделать — это спорт, но он указывает именно на то, что его соотечественницу обыграла россиянка, а это уже национализм чистой воды. Ему, конечно, можно ругаться на федерацию, что она допустила русских, но там показали, что для них главное — спортивный принцип, они молодцы. Такими заявлениями они дают понять, что хотят выгнать всех наших спортсменов до скончания веков, чтобы самим всё выигрывать? Или им нравится побеждать в нечестной борьбе без сильных соперников?» — приводит слова Журовой ТАСС.

В матче за титул Андреева сыграет с первой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко, которая разгромила американку Мэдисон Киз — 6:0, 6:1.