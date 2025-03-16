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Карлос Алькарас: иногда я забываю, что мне всего 21

Карлос Алькарас: иногда я забываю, что мне всего 21
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что сложно поддерживать высокий уровень игры на протяжении всего сезона.

«В этом виде спорта вы играете круглый год, перерывов почти нет. В год где-то 16, 17 или 18 турниров, почти 80 матчей. Одна из самых сложных задач — поддерживать хороший уровень в течение 80 матчей. Я к этому стремлюсь, играя в свой лучший теннис в каждом матче, на каждом турнире.

Иногда я забываю, что мне всего 21 год. Я должен думать, что я ещё молод, что могу многое улучшить. Думаю, что совершенствуюсь, становлюсь более зрелым. Бывают моменты, когда я играю на высоком уровне, а затем качество игры сильно падает. Мне нужно думать об этом, продолжать работать, надеюсь, что всё скоро станет лучше», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

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