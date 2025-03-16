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Шамиль Тарпищев нанёс символический удар перед матчем «Спартак» — «Зенит»

Шамиль Тарпищев нанёс символический удар перед матчем «Спартак» — «Зенит»
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев исполнил символический удар перед матчем московского «Спартака» с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

Фото: Кадр из трансляции

76-летний Шамиль Тарпищев занимает пост главы ФТР с 1999 года. В конце 2024-го Тарпищев был переизбран на новый срок.

Московский «Спартак» принимает на своём поле «Зенит» в заключительном матче 21-го тура чемпионата России. В случае победы подопечные Деяна Станковича сравняются с сине-бело-голубыми по очкам. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 40 очками в 20 матчах, у «Зенита» 43 очка и второе место.

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