Шамиль Тарпищев нанёс символический удар перед матчем «Спартак» — «Зенит»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев исполнил символический удар перед матчем московского «Спартака» с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Фото: Кадр из трансляции

76-летний Шамиль Тарпищев занимает пост главы ФТР с 1999 года. В конце 2024-го Тарпищев был переизбран на новый срок.

Московский «Спартак» принимает на своём поле «Зенит» в заключительном матче 21-го тура чемпионата России. В случае победы подопечные Деяна Станковича сравняются с сине-бело-голубыми по очкам. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 40 очками в 20 матчах, у «Зенита» 43 очка и второе место.