21-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис объявил о завершении сотрудничества с тренером Себастьяном Грожаном. Спортсмен работал с французским специалистом 15 месяцев.

«Мы решили прекратить наше сотрудничество с Себастьяном по обоюдному согласию. Благодарю его за поддержку в течение 15 месяцев, проведённых на корте, и желаю ему всего наилучшего в дальнейшем», — написал Фис на своей странице в социальных сетях.

Ранее Фис вышел в четвертьфинал хардового турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, где проиграл шестой ракетке мира российскому теннисисту Даниилу Медведеву. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:7.