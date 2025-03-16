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Карлос Алькарас опубликовал пост по итогам турнира в Индиан-Уэллсе

Карлос Алькарас опубликовал пост по итогам турнира в Индиан-Уэллсе
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост после поражения в полуфинальном матче на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе от британца Джека Дрейпера.

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
16 марта 2025, воскресенье. 01:45 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		0 6
1 		6 4
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Прощаюсь с Индиан-Уэллсом раньше, чем мне бы хотелось! В следующем году мы вернёмся ещё лучше, чем когда-либо! Удачи в финале, Джек», — написал Алькарас на своей странице в социальных сетях.

Дрейпер обыграл Карлоса Алькараса со счётом 6:1, 0:6, 6:4. В финале турнира британец встретится с датчанином Хольгером Руне, который в своём полуфинале обыграл россиянина Даниила Медведева. Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд составляет $ 13 млн.

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