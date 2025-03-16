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«Я странный парень». Дрейпер рассказал, что является правшой, несмотря на игру левой рукой

«Я странный парень». Дрейпер рассказал, что является правшой, несмотря на игру левой рукой
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14-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер рассказал, что играет левой рукой, несмотря на то что является правшой.

«Я пишу правой рукой, бью по мячу правой ногой и всё делаю правой рукой. Когда я был помладше, то иногда бил по стене левой рукой и мог брать ей какие-то вещи. Но никогда не мог ничего бросить левой рукой лет до 15. Мне пришлось много над этим работать, что странно, учитывая мою подачу. Не знаю. Просто я странный парень», – сказал Дрейпер на пресс-конференции.

Ранее на стадии полуфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Дрейпер обыграл третью ракетку рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:1, 0:6, 6:4. В матче за титул британец сыграет с датским теннисистом 13-й ракеткой мира Хольгером Руне.

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