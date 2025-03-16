15-летняя экс-россиянка Ксения Ефремова проиграла первый матч на уровне WTA-тура

15-летняя французская теннисистка Ксения Ефремова, до сентября 2023 года представлявшая Россию, провела первый матч на уровне WTA-тура. В первом круге квалификации турнира WTA-1000 в Майами (США) она проиграла японке Аои Ито (112-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время Ефремова не выполнила подач навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Ито три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Ксения Ефремова занимает 743-е место в мировом рейтинге. В сентябре 2024 года стало известно, что она получила французское гражданство. Россиянка с 10 лет живёт во Франции, где тренируется в академии Муратоглу. По данным СМИ, переход Ефремовой курировал лично президент Федерации тенниса Франции Жиль Мореттон.