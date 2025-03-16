Мирра Андреева получила предупреждение после проигранного 1-го сета в финале Индиан-Уэллса

В эти минуты проходит финальный матч на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), в котором встречаются 11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.

17-летняя россиянка получила предупреждение от судьи на вышке после того, как ударила ракеткой по мячу в сторону публики по итогам проигранного первого сета. Соболенко выиграла партию со счётом 6:2. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч — 4-1 в пользу Соболенко. Она выиграла у Андреевой на грунте Мадрида в 2023 и 2024 годах, а также на харде в Брисбене-2025 и на Australian Open — 2025 — все эти матчи завершились в двух сетах. Мирра же победила в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.