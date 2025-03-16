Стала известна сетка турнира WTA-1000 в Майами, где сыграют 13 россиянок

Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-1000 в Майами (США), который стартует 18 марта. В основной сетке сыграют 13 российских теннисисток — Мирра Андреева (11), Дарья Касаткина (12), Диана Шнайдер (13), Екатерина Александрова (18), Людмила Самсонова (24), Анна Калинская (32) Анна Блинкова, Полина Кудерметова, Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Эрика Андреева, Анастасия Потапова и Камилла Рахимова.

Фото: Сетка турнира в Майами

Фото: Сетка турнира в Майами

В первом круге состоится одно российское дерби — Рахимова сыграет с Блинковой. Павлюченкова встретится с полькой Магдой Линетт, Вероника Кудерметова — с китаянкой Ван Синьюй, Эрика Андреева — с представительницей Армении Элиной Аванесян. Потапова и Полина Кудерметова узнают соперниц по итогам квалификации. Отметим, что все сеяные игроки на этом турнире пропускают первый круг и начинают борьбу со второго.

Действующей чемпионкой «тысячника» в Майами является американка Даниэль Коллинз. В прошлогоднем финале она обыграла Елену Рыбакину из Казахстана.