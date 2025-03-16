Андреева сделала брейк на подаче Соболенко впервые в 2025 году. Ей понадобилось 19 попыток
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В эти минуты проходит финальный матч на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), в котором встречаются 11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Индиан-Уэллс (ж). Финал
16 марта 2025, воскресенье. 21:15 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
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|4
|2
|
|6
|3
Мирра Андреева
М. Андреева
Во втором сете при счёте 1:1 Андреева сделала брейк на подаче Соболенко. В нынешнем сезоне теннисистки играли друг с другом на турнире в Брисбене и на Australian Open, в обеих встречах Мирра не реализовала ни одного брейк-пойнта. Включая финал Индиан-Уэллса, Андреевой понадобилось 19 попыток, чтобы наконец сделать брейк с Соболенко в 2025 году.
Первый сет финальной встречи остался за Ариной Соболенко со счётом 6:2.
Комментарии
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