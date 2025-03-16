Андреева сделала брейк на подаче Соболенко впервые в 2025 году. Ей понадобилось 19 попыток

В эти минуты проходит финальный матч на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), в котором встречаются 11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Во втором сете при счёте 1:1 Андреева сделала брейк на подаче Соболенко. В нынешнем сезоне теннисистки играли друг с другом на турнире в Брисбене и на Australian Open, в обеих встречах Мирра не реализовала ни одного брейк-пойнта. Включая финал Индиан-Уэллса, Андреевой понадобилось 19 попыток, чтобы наконец сделать брейк с Соболенко в 2025 году.

Первый сет финальной встречи остался за Ариной Соболенко со счётом 6:2.