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Ренне Стаббс заявила, что Джек Дрейпер станет чемпионом Уимблдона

Ренне Стаббс заявила, что Джек Дрейпер станет чемпионом Уимблдона
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Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс отреагировала на выход британского теннисиста Джека Дрейпера в финал турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. На стадии полуфинала он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:1, 0:6, 6:4.

«Джек Дрейпер выиграет Уимблдон!» — написала Стаббс на своей странице в социальных сетях.

В финале турнира Дрейпер встретится с датчанином Хольгером Руне, который в своём полуфинале обыграл россиянина Даниила Медведева. Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд составляет $ 13 млн.

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