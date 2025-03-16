Арина Соболенко — Мирра Андреева: россиянка выиграла второй сет в финале Индиан-Уэллса
Поделиться
В эти минуты проходит финальный матч на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), в котором встречаются 11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Второй сет поединка остался за россиянкой со счётом 6:4, первую партию выиграла белоруска (6:2). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Индиан-Уэллс (ж). Финал
16 марта 2025, воскресенье. 21:15 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|2
|
|6
|3
Мирра Андреева
М. Андреева
Счёт личных встреч — 4-1 в пользу Соболенко. Она выиграла у Андреевой на грунте Мадрида в 2023 и 2024 году, а также на харде в Брисбене-2025 и на Australian Open — 2025 — все эти матчи завершились в двух сетах. Мирра же победила в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.
Комментарии
- 16 марта 2025
-
23:01
-
22:59
-
22:57
-
22:52
-
22:37
-
22:33
-
22:17
-
21:53
-
21:47
-
21:10
-
20:59
-
20:51
-
20:46
-
20:01
-
20:00
-
19:49
-
19:39
-
18:58
-
18:00
-
18:00
-
17:52
-
17:48
-
17:38
-
17:37
-
17:33
-
17:23
-
17:01
-
17:00
-
16:55
-
16:42
-
16:24
-
16:13
-
16:00
-
14:00
-
12:55