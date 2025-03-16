Михаил Бриль объявил о завершении сотрудничества с Павлом Котовым
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Тренер Михаил Бриль объявил о завершении сотрудничества со 102-й ракеткой мира Павлом Котовым. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.
«И всё-таки пришло время разделиться… Это был невероятный опыт и эмоции. Мне кажется, что наш путь был про то, что мечты сильнее обстоятельств. Желаю терпения, побед и большой удачи всей команде», — написал Бриль на своей странице в социальных сетях.
Ранее российский теннисист неудачно выступил на турнире серии «челленджер» в Финиксе (США). В матче первого раунда он проиграл 80-й ракетке мира бразильцу Жоао Фонсеке. Встреча завершилась со счётом 2:6, 4:6.
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