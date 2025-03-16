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Анна Калинская оценила шутку Кэти Бултер об отношениях с Алексом де Минором

Анна Калинская оценила шутку Кэти Бултер об отношениях с Алексом де Минором
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33-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская отреагировала на шутку 38-й ракетки мира британки Кэти Бултер об отношениях с австралийским теннисистом Алексом де Минором, занимающим 10-ю строчку мирового рейтинга ATP. На днях Бултер и де Минор отметили пятую годовщину отношений.

«5 лет», — написал де Минор на личной странице в соцсетях.

«Очень долгие 5 лет храпа», — ответила Бултер.

«ХАХАХА», — написала Калинская.

В конце 2024 года Кэти Бултер и Алекс де Минор сообщили о помолвке. Дату свадьбы теннисисты не раскрывали. В прошлом году Анна Калинская встречалась с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Неизвестно, состоят ли они в отношениях до сих пор или нет.

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