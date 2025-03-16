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Борис Беккер ответил Ренне Стаббс, которая заявила, что Джек Дрейпер выиграет Уимблдон

Борис Беккер ответил Ренне Стаббс, которая заявила, что Джек Дрейпер выиграет Уимблдон
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Чемпион шести турниров «Большого шлема» бывший немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на слова четырёхкратной победительницы мэйджоров в парном разряде Ренне Стаббс, которая заявила, что Джек Дрейпер выиграет Уимблдон.

«Стаббси, твоя спина… как она?» — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Ранее Джек Дрейпер вышел в финал турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. На стадии полуфинала он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:1, 0:6, 6:4.

В финале турнира Дрейпер встретится с датчанином Хольгером Руне, который в своём полуфинале обыграл россиянина Даниила Медведева. Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд составляет $ 13 млн.

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